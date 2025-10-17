চুয়াডাঙ্গায় পাখিভ্যানে বোরকা জড়িয়ে ছিটকে পড়লেন নারী, রাজশাহী নেওয়ার পথে মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মালেকা খাতুন (৪০) নামে এক নারী। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার ছয় মাইল এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। নিহত মালেকা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকচন্দ্র ইউনিয়নের আসনার ক্যাম্পপাড়া গ্রামের শফিকুর রহমানের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, মালেকা খাতুন স্থানীয় একটি পাখিভ্যানে চড়ে নিজ গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চলন্ত অবস্থায় তার পরা বোরকার অংশ ভ্যানের চাকায় পেঁচিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জেসমিন আক্তার জানান, মালেকার শারীরিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।
পরিবারের সদস্যরা মালেকাকে নিয়ে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্য রওনা দেন। তবে পৌঁছানোর আগেই পথেই তার মৃত্যু হয়।

নিহতের একাধিক স্বজন নিশ্চিত করেছেন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মালেকা খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন। অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

