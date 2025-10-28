চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন ও পরিছন্নতা অভিযান

দামুড়হুদা প্রতিনিধি:দূষনমুক্ত শহর গড়ি, সুন্দর সমাজ তৈরি করি” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা হয়েছে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর ও সমাজ গঠনের লক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স চত্বরের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার ও বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের শুকনো খাবার বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফসহ উপজেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দ।
