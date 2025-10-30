চুয়াডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ইয়াবাসহ একজন গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস :চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর ২০২৫) ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার টিটিসি ভবনে অবস্থিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে ৩৬ এডি রেজিমেন্টের বিএ-১১১৪০ ক্যাপ্টেন তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. তোরগুল হাসান সোহাগ সংগীয় ফোর্স নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকায় মৃত নূর মোহাম্মদের বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় বাড়ির নিচতলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের শোবার ঘর থেকে ১৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ওই বাড়ির বাসিন্দা মো. আসিফ আলম ওরফে তানিম (৩৯) কে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধার করা ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা (নম্বর-৩৮, তারিখ: ২৯/১০/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

