চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর মোড়ে সেনা পুলিশের অবৈধ মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার:সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে শনিবার ১৩ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা শহরের জাফরপুর মোড়ে বিশেষ চেকপোস্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু করে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী এই অভিযান চলে।
অভিযান চলাকালে প্রধানত লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের লক্ষ্য করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে দুটি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করা হয়।
চেকপোস্টে কেবল মোটরসাইকেল নয়, প্রাইভেট কারসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক যানবাহনও তল্লাশি করা হয়। যানবাহনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লাইসেন্স, ফিটনেস এবং চালকের নিরাপত্তা সরঞ্জাম হেলমেট যাচাই করাই ছিল এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।
এদিনের অভিযানে উপস্থিত চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার জাহিদুল ইসলাম এবং সার্জেন্ট মো. নুর উদ্দিন। এছাড়াও পুলিশের পক্ষে সার্জেন্ট আশরাফুল ইসলাম অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, সড়ক-শৃঙ্খলার স্বার্থে এই ধরনের অভিযান নিয়মিত বিরতিতে চলবে এবং সকল চালককে আইন মেনে গাড়ি চালানোর বিষয়ে সতর্ক করা হয়।
