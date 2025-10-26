চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত: জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিতের নির্দেশ পুলিশ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে আজ ২৫ অক্টোবর , শনিবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার সুযোগ্য পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা। সেপ্টেম্বর/২৫ মাসের অপরাধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়।
পুলিশ সুপার অপরাধ পর্যালোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মামলা তদন্তের মানোন্নয়ন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, ওয়ারেন্ট তামিল, গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি, মামলার রহস্য উদঘাটন এবং মাদক ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ওপর বিশেষ জোর দেন। এছাড়া, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতারের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, সাধারণ জনগণ যেন হয়রানি ছাড়াই তাৎক্ষণিক প্রত্যাশিত পুলিশি সেবা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রত্যেক ইউনিয়নে নিয়মিত বিট পুলিশিং সভা, উঠান বৈঠক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুধীজনসহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা আয়োজনের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেন।
তিনি আরও বলেন, এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রেখে জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করাই জেলা পুলিশের লক্ষ্য। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

