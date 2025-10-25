চেতনানাশক ওষুধ মেশানো বিস্কুট খাইয়ে কুড়ুলগাছি বশির উদ্দিনের ইজিবাইক ছিনতাই

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি গ্রামে এক ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ মেশানো বিস্কুট খাইয়ে অজ্ঞান করে ইজিবাইক ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার ( ২৩ অক্টোবর) বেলা ১১ টায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের পাশে এঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হওয়া চালকের নাম বশির উদ্দিন (৫০)।তিনি দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের পশ্চিম পাড়া গ্রামের পাঞ্জাব আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি নিজস্ব বাসায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টার সময় প্রতিদিনের মতো ইজিবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। বিকাল হয়ে গেলেও তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে আমাদের এক আত্মীয়র মাধ্যমে জানতে পারি, বিস্কুটের মাধ্যমে চেতনা নাশক ঔষধ খাওয়ায়ে অজ্ঞান করে কেদারগঞ্জ সড়কের পাশে ফেলে রেখে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, এসব ঘটনায় জড়িতরা সাধারণত যাত্রী বেশে এসে চালকদের অচেতন করে তাদের ইজিবাইক ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। এতে চালকদের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে এবং তাদের পরিবারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হচ্ছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, “আমরা এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি।” তিনি আরও বলেন ইজিবাইক ছিনতাই হয়েছে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা জোরদার এবং ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন।

