ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসায় দুইপক্ষের সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার:রাজধানীর বকশি বাজারে আলিয়া মাদ্রাসায় দু’ পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় আলিয়া মাদ্রাসা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। আহতরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এ ঘটনার জেরে মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত পৌনে ১১টার দিকেও মাদ্রাসার হলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তবে, সংঘর্ষে জড়িতদের পরিচয় ও সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
এদিকে, রাত পৌনে দুইটা পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসায় সেনাবাহিনী অবস্থান করে।
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ ওবায়দুল হক জানান, ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
