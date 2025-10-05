ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার:সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সামুদ্রিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার (আইএমও) স্থায়ী প্রতিনিধি আবিদা ইসলাম এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের (এসআইডিএস) হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
শনিবার সরকারি এক বার্তায় জানানো হয়, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আবিদা ইসলামের উদ্যোগে এ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনি বৈশ্বিক সামুদ্রিক ও জলবায়ু সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
হাইকমিশনার আবিদা বলেন, বাংলাদেশ এসআইডিএস’র সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী, যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমুদ্র নিরাপত্তা এবং জলবায়ু সহনশীলতার মতো যৌথ লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নেওয়া যায়।
অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের ও এসআইডিএস সদস্যদের মধ্যে আইএমও’র কাঠামোর আওতায় অংশীদারিত্ব জোরদার এবং সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
অংশগ্রহণকারীরা টেকসই সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমুদ্র বিষয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন।
এ ধরনের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক কূটনীতি ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমান অংশীদারমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রতিফলন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.