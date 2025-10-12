জন্ম নিবন্ধন ছাড়াই টাইফয়েডের টিকা পাবেন যেভাবে: ডিএনসিসির বিশেষ উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার:ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) স্বাস্থ্য বিভাগ ঘোষণা করেছে, জন্ম নিবন্ধন ছাড়া ও টাইফয়েড প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগটি দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে, যেখানে অনেক শিশু নানা কারণে জন্ম নিবন্ধন করাতে পারেনি।
ডিএনসিসির মাসব্যাপী টাইফয়েড টিকা কর্মসূচি
ডিএনসিসির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মাহমুদা আলী বুধবার (৮ অক্টোবর) গুলশান-২-এর নগর ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, ১২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ডিএনসিসির ১০টি নির্বাচিত এলাকায় মাসব্যাপী টাইফয়েড টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১২ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়া হবে।
এর মধ্যে রয়েছে ২ হাজার ১৮১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭ লাখ ৬০ হাজার ৭৯০ জন ছাত্রছাত্রী এবং কমিউনিটির ৫ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৯ জন শিশু। সকল শিশু ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা বিনামূল্যে পাবেন।
জন্ম নিবন্ধন ছাড়া টিকা নেয়ার সুবিধা ও প্রক্রিয়া
সরকার নির্ধারিত ভ্যাকসিন নিবন্ধন পোর্টালে টিকা নেওয়ার জন্য আগ্রহী শিশুর অভিভাবকরা অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারবেন। কিন্তু নিবন্ধনের জন্য জন্ম নিবন্ধন নম্বর দেয়া বাধ্যতামূলক। অনেক শিশুর জন্ম নিবন্ধন না থাকায় তারা অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারছেন না, যেটি টিকা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।
এ সমস্যার সমাধানে ডিএনসিসি ঘোষণা করেছে যে, যারা জন্ম নিবন্ধন নম্বর দিতে পারবেন না, তারা সরাসরি টিকা কেন্দ্রে গিয়ে তাদের শিশুকে টিকা দিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সেখানে শিশুর তথ্য সংগ্রহ করে টিকা কার্ড তৈরি করে দিবেন, যাতে তারা নির্বিঘ্নে টিকা নিতে পারেন।
টিকা কার্ডের রঙের মাধ্যমে আলাদা করা হবে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত শিশু
যেসব শিশু জন্ম নিবন্ধন নম্বর দিয়ে টিকা নিবেন, তাদের টিকা সার্টিফিকেট হবে হলুদ রঙের। অন্যদিকে, যারা জন্ম নিবন্ধন ছাড়া টিকা গ্রহণ করবেন, তাদের টিকা সার্টিফিকেট হবে সবুজ রঙের। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসন সহজেই টিকা গ্রহণকারীদের তথ্য ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।
টাইফয়েড একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা সঠিক সময়মতো প্রতিরোধ না করলে শিশু ও কিশোরদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধনহীন শিশুদের মধ্যে টিকা পৌঁছে দেওয়া স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বড় চ্যালেঞ্জ। ডিএনসিসির এই উদ্যোগ শিশুদের টিকা গ্রহণে বাধা দূর করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
এছাড়া, জন্ম নিবন্ধনহীন শিশুরাও নিরাপদ ও সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা পাবে, যা দেশের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা করবে। এই কর্মসূচি দেশের অন্যান্য সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসনের জন্য আদর্শ হতে পারে।
– টিকা প্রদানের সময়: ১২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর ২০২৫
– টিকা গ্রহণযোগ্য বয়স: ৯ মাস থেকে ১৫ বছর
– নিবন্ধনের জন্য সরকারি পোর্টালের ব্যবহার আবশ্যক (জন্ম নিবন্ধন নম্বর ছাড়া নিবন্ধন সম্ভব নয়)
– জন্ম নিবন্ধন ছাড়া টিকা চাইলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে
– টিকা সার্টিফিকেটের রঙ দ্বারা শিশুদের নিবন্ধন অবস্থা জানা যাবে
ডিএনসিসির এই উদ্যোগ শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা আরও সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জন্ম নিবন্ধনহীন শিশুদের জন্য টিকা নিশ্চিত করায়, টাইফয়েড প্রতিরোধে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে এটি বিবেচিত হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী টিকা প্রদান দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্থতা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) সংবাদ সম্মেলন, ৮ অক্টোবর ২০২৫
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.