জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম স্ট্রোকে ইন্তেকাল

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির সভাপতি মৃত কামাল সিদ্দিকীর ছোট ভাই, এবং হাসাদাহ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বকুন্ডিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম সিদ্দিকী স্ট্রোক আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছে ( ইন্নালিল্লাহি…… রাজেউন) গত শনিবার বাড়ীতে স্ট্রোক আক্রান্ত হলে জীবননগর উপজেলার স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।অবস্থা উন্নতি না হওয়ায় খুলনায় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি গতপরশু রবিবার বিকালে ইন্তেকাল করে। মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালীন বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মৃতকারীর স্ত্রী এক মাত্র ময়েসহ অসংখ্য আত্মী-স্বজন রেখে গেছে।মরদেহটি রবিবার রাতে নিজ বাড়ী বকুন্ডিয়া গ্রামে নিয়ে আসা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার সময় জানাজা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে দাফনকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জানাজা নামাজে জীবননগর উপজেলার বিএনপি ও অন্যন্যা দলের নেতাকর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.