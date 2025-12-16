জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম স্ট্রোকে ইন্তেকাল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির সভাপতি মৃত কামাল সিদ্দিকীর ছোট ভাই, এবং হাসাদাহ ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বকুন্ডিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম সিদ্দিকী স্ট্রোক আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছে ( ইন্নালিল্লাহি…… রাজেউন) গত শনিবার বাড়ীতে স্ট্রোক আক্রান্ত হলে জীবননগর উপজেলার স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।অবস্থা উন্নতি না হওয়ায় খুলনায় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি গতপরশু রবিবার বিকালে ইন্তেকাল করে। মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালীন বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মৃতকারীর স্ত্রী এক মাত্র ময়েসহ অসংখ্য আত্মী-স্বজন রেখে গেছে।মরদেহটি রবিবার রাতে নিজ বাড়ী বকুন্ডিয়া গ্রামে নিয়ে আসা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার সময় জানাজা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে দাফনকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জানাজা নামাজে জীবননগর উপজেলার বিএনপি ও অন্যন্যা দলের নেতাকর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

অন্যান্য

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলস্টেশনের নতুন স্টেশন মাস্টারের তাৎক্ষণিক নিয়োগ, ডাউন সিগন্যালের…

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গার ধুতুরহাটে নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত, ডাকবাংলার সোহানুরের দল…

অন্যান্য

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষোভ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More