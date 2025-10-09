জীবননগরের হাসাদাহ ইউনিয়ন জাকের পার্টির উদ্যােগে নির্বাচনী জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়ন জাকের পার্টির উদ্যােগে নির্বাচনী জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে কাটাপোল বাজারে এ নির্বাচনী জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। হাসাদাহ ইউনিয়ন জাকির পাটির সভাপতি তৌহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও জীবননগর উপজেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী সুজনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাকের পার্টির উলামা ফ্রন্টের সভাপতি মাওঃ আবু সাঈদ মুহাদ্দেসি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোহাম্মদ কামাল হোসাইন আশেকী, জেলা জাকের পার্টির যুব ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক তফসির ইসলাম,জেলা জাকের পার্টির স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সভাপতি নজরুল ইসলাম, জেলা মৎস্যজীবি ফ্রন্টের সভাপতি হালিম মিয়া,জেলা শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি তোয়াক্কেল খান,জেলা কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি মজিদ,জেলা বাস্তহারা ফ্রন্টের সভাপতি সাইদুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সভাপতি শহিদ,জীবননগর উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সহ- সভাপতি আজিজুল হক প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়নের জাকের পার্টির বিভিন্ন পদের নেতাকর্মীরা।

