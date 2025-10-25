জীবননগরে চালক সমাবেশে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই

জীবননগরে চালক সমাবেশে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই
জীবননগর ব্যুরো : জীবননগর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত চালক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও চুয়াডাঙ্গা -২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই। জামায়াত ইসলামী
রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আমরা মানবতার কল্যাণে আত্ম নিয়োগ করবো।
অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন চালক সমাবেশে আরো বলেন, আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। আমরা জনপ্রতিনিধিদেরকে জনগেণের নিকট জবাবদিহিতার কালচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শনিবার বিকাল ৪ টার সময় জীবননগর পাইলট হাইস্কুল মঞ্চে মাঠে আয়োজিত সমাবেশে তিনি আরো বলেন, চালক ভাইয়েরা ২৪ এর গণঅভুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তারা দাড়িপাল্লার পক্ষে ভোট করবেন। জামায়াতে ইসলামী দেশের শ্রমিক সমাজসহ সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতিক। তিনি বলেন, যারা শ্রমিকদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা শ্রমিকদের উত্তম বন্ধু হতে চাই। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা হবে। শমিকদের ন্যায্য ন্যুন্যতম মুজুরি ধায করে দেয়া হবে। আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে টাকা ছাড়াই আপনার সন্তানকে চাকুরির ব্যবস্থা করতে চাই। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর উপজেলা জামায়াতের ইসলামীর আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা পেশাজীবি পরিষদের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক খলিলুর রহমান, জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইসরাইল হোসেন, জেলা মাজিলিসুল মুফাসসিরিন পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি এমদাদুল্লাহ মহসিন জামেন, উপজেলা নায়েবে আমীর হাফেজ বিল্লাল হোসেন, সহকারী সেক্রেটারী সাইদুল হক, বায়তুলমাল সম্পাদক আশাবুল হক মল্লিক, উপজেলা আইটি সম্পাদক হারুন অর রশীদ, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি কামাল হোসেন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, যুবনেতা আব্দুল মোতালেব, পৌর যুব বিভাগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার, প্রমুখ। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান।
