জীবননগরে জাতীয় সমবায় দিবস পালন

জীবননগর ব্যুরো :’সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়’ এই স্লোগান নিয়ে জীবননগরে নানা আয়োজনে ৫৪ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে।
দিবসটি পালন উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে শহরে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি জীবননগর বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ উপজেলা ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়।
র্যালি শেষে জীবননগর উপজেলা পরিষদ হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা। জীবননগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা নূর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জীবননগর জোনাল অফিসের ডিজিএম আব্দুল মাজেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান, শিক্ষা অফিসার ইসমাইল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল রানা, আনছার ভিডিপির কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান সহ অনেকে।এছাড়াও অনুষ্ঠানে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন সমবায় ও ঋণদান সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
