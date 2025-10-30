জীবননগরে দোস্ত এইডের টিউবওয়েল বিতরণ

জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় ৩০টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার ( ২৯ অক্টোবর) বিকালে জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে এসব টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়।
এ সময়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ আল-আমিন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুস্থ পরিবারগুলোর মাঝে টিউবওয়েল বিতরণ করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আল-আমিন বলেন, গ্রামের অসহায় মানুষের জন্য সুপেয় নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে কাজ করছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি। এ জেলায় অনেকদিন ধরে কাজ করছে সংস্থাটি, রমজানের শুরুতে মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী ও ফুড প্যাকেট বিতরণ করেছে, তাদের কাজগুলো প্রশংসনীয়। আগামীতে অসহায় মানুষের সেবায় এ ধরনের কাজগুলোকে অব্যাহত রাখা হোক এ প্রত্যাশা করি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর সমাজসেবা অফিসার জাকির উদ্দিন মোড়ল দোস্ত এইডের ব্রাঞ্চ ইনচার্জ হোসাইন আহম্মেদ, রমজান,অনিমসহ আরও অনেকে।
উল্লেখ্য, এই টিউবওয়েল ও যাবতীয় মালামাল ফ্রি বিতরণের পাশাপাশি স্থাপনসহ পানি পানির উপযোগী করে দেয় দোস্ত এইড। দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়মিত করে যাচ্ছে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি নামের সংস্থাটি।
