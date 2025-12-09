জীবননগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

জীবননগর ব্যুরোঃ ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর বিশুদ্ধতা’ রুখবো দুর্নীতি গড়বো দেশ, হবে সোনার বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যে নানা আয়োজনে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয় ও জীবননগর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির যৌথ আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীটি জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে জীবননগর উপজেলা সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল-আমীন। জীবননগর উপজেলা
দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ডা. শাহীনুর হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বাব, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুর জব্বার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, জীবননগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) আতিয়ার রহমান, জীবননগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মকবুল হাসান, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, সমবায় কর্মকর্তা নুর আলম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম, জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম, সাংবাদিক আকিমুল ইসলাম, জামাল হোসেন খোকন, হাসান নিলয়, মামুন নিরব প্রমূখ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে যার যার জায়গা থেকে কাজ করার জন্য বলেন। এ বিষয়ে আগে নিজেরা সচেতন থেকে তারপর অন্যদেরকে সচেতন করার পরামর্শ দেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে সবার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার কথা বলেন।
এছাড়া অনুষ্ঠানে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

