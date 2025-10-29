জীবননগর আন্দুলবাড়িয়ায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান বেকারি মালিকের ৩০ হাজার টাকা জরিমান

জীবননগর ব্যুরো : জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১১ থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে বীজ, কীটনাশক, বেকারী ও মুদি দোকান প্রভৃতি তদারকি করা হয়।
এ সময় অপরিছন্ন পরিবেশে ও উৎপাদন তারিখ বিহীন বেকারী সামগ্রী উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং অনুমোদন না নিয়ে বিএসটিআই চিহ্ন ব্যবহার করার কারণে আবুল বাশার এর প্রতিষ্ঠান শাপলা ফুড প্রোডাক্টসকে ৩০ হাজার টাকা অর্ধদন্ড প্রদান করা হয়।।
এসময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা হালনাগাদ করা, নির্ধারিত ও যৌক্তিক মূল্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য/ঔষধ/বীজ বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বহিরাঙ্গন অফিসার, জ়েলা বীজ প্রত্যয়ন কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা জনাব সালমা জাহান নিপা; ক্যাব প্রতিনিধি জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

