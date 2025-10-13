জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইন ফি আদায় কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর অফিস :জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের মধ্যে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের বেতন, বিবিধ ফি ও অন্যান্য চার্জ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (তারিখ উল্লেখযোগ্য) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার সুশংকর দেবনাথ, সেলস ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসাইন, জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানাসহ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা।
প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানা জানান, “ডিজিটাল সেবার এই যুগে আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে বেতন, পরীক্ষার ফি এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নবম ও দশম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি শীঘ্রই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির তথ্য অভিভাবকদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরণ কার্যক্রম চালু করা হবে।”
উপস্থিত অতিথিরা এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেন এবং বিদ্যালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
