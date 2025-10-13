জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইন ফি আদায় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর অফিস :জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের মধ্যে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের বেতন, বিবিধ ফি ও অন্যান্য চার্জ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (তারিখ উল্লেখযোগ্য) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার সুশংকর দেবনাথ, সেলস ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসাইন, জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানাসহ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা।

প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানা জানান, “ডিজিটাল সেবার এই যুগে আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন থেকে ঘরে বসেই অনলাইনে বেতন, পরীক্ষার ফি এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নবম ও দশম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি শীঘ্রই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির তথ্য অভিভাবকদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরণ কার্যক্রম চালু করা হবে।”

উপস্থিত অতিথিরা এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেন এবং বিদ্যালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা: সারের পর্যাপ্ততা ও সঠিক ব্যবহার…

অন্যান্য

জন্ম নিবন্ধন ছাড়াই টাইফয়েডের টিকা পাবেন যেভাবে: ডিএনসিসির বিশেষ উদ্যোগ

অন্যান্য

আসিফ নজরুলের ‘সেফ এক্সিট’ বিতর্ক: বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার সংকটের…

অন্যান্য

জীবননগরের উথলীতে নিহত দুই পরিবারের খোঁজখবর নিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More