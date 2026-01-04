জীবননগর সুটিয়ায় ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করায় নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামে মুফতি আমির হামজার ওয়াজ মাহফিল বন্ধের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গ্রামবাসীর উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুটিয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন – প্রতিবছরের মতো এ বছরও সুটিয়া হাফিজিয়া বহুমুখী মাদ্রাসার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে একটি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে খ্যাতিমান ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে মাহফিল শুরুর দুই দিন আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে জানানো হয়, অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা যাবে না।
গ্রামবাসীরা জানান, বিষয়টি জানতে তারা জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ওয়াজ মাহফিল বন্ধের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হওয়ায় এ সময় বড় ধরনের গণজমায়েত করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। নির্দেশ অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।
সভায় বক্তারা আরও জানান, তারা মাহফিল আয়োজনের অনুমতির জন্য পূর্বে প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন। তবে হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্তে তারা হতাশ ও মর্মাহত। বক্তাদের অভিযোগ, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে কিছু ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ দাখিল করে ধর্মীয় কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করেছে।
বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা একটি ধর্মীয় মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া গ্রামবাসীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। তারা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে এর প্রতিবাদ জানান ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

দৈনিক মাথাভাঙ্গায় সংবাদ প্রচারের পরে  জীবননগর হাসাদাহ টু মহেশপুর সড়কে গর্তে পেঁয়াজ…

অন্যান্য

মেহেরপুরে, পিঠার ঘ্রাণে জমে উঠল শীতের আনন্দ

অন্যান্য

ভোটের গাড়ি এখন মেহেরপুরে

অন্যান্য

কুষ্টিয়া -১ দৌলতপুর আসন যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন,

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More