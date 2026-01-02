জীবননগর হাসাদাহে যুবসমাজের উদ্যোগে  শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ যুবসমাজের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার হাসাদাহ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বালিগর্তপাড়া, আমডাঙ্গা পাড়া, জফরাজপাড়া ও হাসাদাহ বাজারে সনাতনধর্ম পরিবারের মাঝেও ২০ টি কম্বল বিতরণ করা হয়। হাসাদাহ বাজারে যুবসমাজের পক্ষে কম্বল বিতরণ করেন হাসাদাহ বালিগর্তপাড়ার কৃতি সন্তান মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মোঃআব্দুল মালেক, রুবেল আহম্মেদ, মোঃ ইয়াসিন আরাফার, মিজানুর রহমান ও ফয়সাল।
পূর্ববর্তী পোস্ট
জীবননগর হাসাদাহে হাইস্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ৬ষ্ঠ শ্রেনী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.