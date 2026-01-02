জীবননগর হাসাদাহে যুবসমাজের উদ্যোগে  শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ যুবসমাজের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার হাসাদাহ  ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বালিগর্তপাড়া, আমডাঙ্গা পাড়া,  জফরাজপাড়া ও  হাসাদাহ বাজারে সনাতনধর্ম পরিবারের মাঝেও ২০ টি  কম্বল বিতরণ করা হয়। হাসাদাহ বাজারে যুবসমাজের পক্ষে কম্বল বিতরণ করেন হাসাদাহ বালিগর্তপাড়ার কৃতি সন্তান মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মোঃআব্দুল মালেক, রুবেল আহম্মেদ, মোঃ ইয়াসিন আরাফার, মিজানুর রহমান ও ফয়সাল।

