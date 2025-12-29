জীবননগর হাসাদাহে সানফ্লাওয়ার আইডিয়াল স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ সানফ্লাওয়ার আইডিয়াল স্কুলে ২০২৫ সালের পরিক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১০ টারদিকে স্কুলে এ পরিক্ষার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্কুলের সভাপতি রেজাউল হক ডাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিক্ষার ফলাফল ও কৃতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জসীমউদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন অত্র বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জীবননগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক যাদব কুমার পরামানিক, মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেক, জীবননগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফরমান আলী, আজিবর রহমান, ইউনিয়ন আমির আকতারুজ্জান, সেক্রেটারী লাল্টু মিয়া,আরেফিন মেম্বার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান প্রমুখ।

