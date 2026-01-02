জীবননগর হাসাদাহে হাইস্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ৬ষ্ঠ শ্রেনী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেনী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টারদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ২০২৫ সালের পরিক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার এবং ৬ষ্ঠ শ্রেনী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা একাডেমি সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক আহমদুল হক তুহিন, তরিকুল ইসলাম, আব্দুল মমিন, কাউসার আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রীরা ও অভিভাবক বৃন্দুরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন শিক্ষক আব্দুস সবুর খাঁন।

