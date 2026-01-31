জীবন নগরে জামাত ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিনের গণসংযোগ

জীবননগর ব্যুরো : শনিবার সকাল ৭টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত জীবননগর পৌরসভায় দুইটি ইটভাটা মাছের বাজার ও সাধারণ শ্রমজীবীদের সাথে গণসংযোগ করেন গণসংযোগ করেন। পরে তরুণদের নিয়ে ভাবনা এক শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আহসান হাবিব ইমরোজ, প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি প্রার্থী জনাব মোঃ রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তো করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালয়ে ছিলেন ইমদাদুল হক মহসিন, ।
প্রধান আলোচক বলেন তরুণদের রাজনৈতিক সচেতনতা, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, “তরুণরা কেবল ভোটার নয়, তারা নীতিনির্ধারণের নৈতিক চালিকাশক্তি। তাদের ভাবনা উপেক্ষা করে টেকসই গণতন্ত্র গড়া সম্ভব নয়।”
প্রধান আলোচক তরুণদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, তরুণরা এখন আর শুধু আশ্বাসে বিশ্বাস করে না; তারা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতি দেখতে চায়।
জনাব রুহুল আমিন তার বক্তব্যে বলেন, তরুণ রায় আগামী দেশ গঠনের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে তাই তাদের যোগ্যতা ও তাদের হাতকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। সকলের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিতে চাই।
