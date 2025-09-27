জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ঘোষিত পাঁচ দফা দাবির পক্ষে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল পাঁচটায় শহরের সরকারি কলেজ মোড়ে এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওলানা মোঃ তাজউদ্দীন খান। সভা শেষে তাঁর নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওলানা মোঃ তাজউদ্দীন খান। জেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন—

জেলা জামায়াতে ইসলামের নায়েবে আমির মাওলানা মোঃ মাহাবুল আলম, জেলা জামায়াতে ইসলামের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন
জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি জব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার

এছাড়াও সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে জেলা জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে বক্তারা পিয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনসহ কেন্দ্রীয় ঘোষিত পাঁচ দফা দাবির বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দাবি বাস্তবায়ন জরুরি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

গাংনীতে ভারতীয় ১টি ওয়ান শুটার গান ও ২টি শটগানের লীডবল কার্তুজসহ একজন গ্রেপ্তার

অন্যান্য

মেহেরপুরে শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং…

অন্যান্য

মেহেরপুরে চাঁদা দাবি ও মানহানির অভিযোগে আদালতে মামলা, আসামির তালিকায় আইনজীবীও

অন্যান্য

গাংনীতে বিএনপির কর্মী সমাবেশ ও দলীয় প্রতীক ধানের শীষের ভোট চেয়ে বিক্ষোভ।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More