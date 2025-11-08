ঝড়ো পারফরম্যান্সে সুপারস্টার ক্লাব ফাইনালে: নোয়াপাড়া সিক্সার সাইটে চুয়াডাঙ্গার স্বপ্নযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার:যশোরের নোয়াপাড়া সিক্সার সাইট টুর্নামেন্ট ২০২৫-এর সেমিফাইনালে একতরফা লড়াইয়ে ব্রাদার্স ইলেভেন খুলনা টিমকে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করেছে চুয়াডাঙ্গার সুপারস্টার ক্লাব। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের অদম্য স্পিরিট ও জয়ের ক্ষুধাই এই অসাধারণ জয়ের মূল চাবিকাঠি। সেমিফাইনাল খেলা শুরু হয় বিকাল ৪টায়।
খুলনাকে গুঁড়িয়ে দেয় সুপারস্টার ক্লাবের বোলাররা
ম্যাচের শুরুতেই টসে জিতে ব্রাদার্স ইলেভেন খুলনা প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্ত কাল হয়ে দাঁড়ায় সুপারস্টার ক্লাবের দুর্দান্ত বোলিং আক্রমণের সামনে। চুয়াডাঙ্গার বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুলনার শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ মাত্র ২৭ রানেই অল আউট হয়ে যায়, যা টুর্নামেন্টের অন্যতম সর্বনিম্ন স্কোর।
ওপেনিং জুটির ঝড়ে ৩ ওভারেই জয় নিশ্চিত
জয়ের জন্য মাত্র ২৮ রানের সহজ লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামে সুপারস্টার ক্লাব চুয়াডাঙ্গা। ওপেনিং জুটি সাজু ও অপু কোনো ঝুঁকি না নিয়েই ঝড়ো ব্যাটিং শুরু করেন। তাদের আগ্রাসী ইনিংসে মাত্র ৩ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় সুপারস্টার ক্লাব।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ আলিফ, অধিনায়কের চোখে একতার জয়
বল হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য আলিফ নির্বাচিত হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ
এই বিজয় প্রসঙ্গে সুপারস্টার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ টুটুল মোল্লা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন:“আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই জয় আমাদের সবার পরিশ্রম ও একতার ফল। খেলোয়াড়রা মাঠে যেভাবে লড়াই করেছে, তাতে আমি সত্যিই গর্বিত। আমরা শুরু থেকেই বিশ্বাস করেছি দল মানে শুধু খেলোয়াড় নয়, এটা একটা পরিবার, যারা একে অপরের পাশে থাকে জয়-পরাজয় সব মুহূর্তে। ইনশাআল্লাহ, ফাইনালেও আমরা আমাদের সেরা খেলা দেখিয়ে নোয়াপাড়া সিক্সার সাইট টুর্নামেন্টের শিরোপা চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসব।”
দারুণ লড়াইয়ে ব্রাদার্স ইলেভেন খুলনা টিমকে পরাজিত করে স্বপ্নের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া সুপারস্টার ক্লাব চুয়াডাঙ্গা এখন প্রস্তুত মহা প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচের জন্য। আগামীকাল তারা নামবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঐতিহাসিক মিশনে, যেখানে তাদের লক্ষ্য থাকবে টুর্নামেন্টের শিরোপা চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসা।
