ঝিনাইদহের বংকিরায় মসজিদের সামনে থেকে পুলিশ সদস্যের মোটরসাইকেল চুরি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

গড়াইটুপি প্রতিনিধি: ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের বংকিরা সায়াদাতিয়া বায়তুল মা’মুর জামে মসজিদের সামনে থেকে এক পুলিশ সদস্যের মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজ চলাকালীন সময়ে এ চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের বংকিরা পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত পুলিশ সদস্য জুয়েল রানা গতকাল জুমার নামাজ আদায় করতে বংকিরা সায়াদাতিয়া বায়তুল মা’মুর জামে মসজিদে আসেন। নামাজ শুরুর আগে তিনি তার ব্যবহৃত ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন টু কালো রঙের মোটরসাইকেলটি তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষ করে বাইরে এসে দেখেন তার মোটরসাইকেলটি নেই। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে তিনি চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন। এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বংকিরা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এ এস আই আলমগীর হোসেন জানান, জুয়েল রানা বংকিরা পুলিশ ক্যাম্পে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি জুমার নামাজ আদায় করতে যান বংকিরা সায়াদাতিয়া বায়তুল মা’মুর জামে মসজিদে। মোটরসাইকেলটি মসজিদের বাইরে রেখে নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষ করে বাইরে এসে দেখেম মোটরসাইকেলটি যথাস্থানে নেই। ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।

