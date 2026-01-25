ঝিনাইদহে মসুর চাষে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহে বারি মসুর-৮ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে এ আয়োজন করা হয়। এতে সহযোগিতা করেন Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)। অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ কামরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামারবাড়ি) সরেজমিন উইং পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ ওবায়দুর রহমান মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামারবাড়ি) মনিটরিং উপপরিচালক ড. মোঃ আবু জাফর আল মুনসুর প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বারি মসুর-৮ মসুরের একটি উন্নত জাত। এটি একটি বায়োফর্টিফাইড জাত হওয়ায় বিদ্যমান অন্যান্য মসুরের জাতের চেয়ে অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। বারি মসুর-৮ এ উচ্চ মাত্রায় আয়রণ, জিংক এবং সেলেনিয়াম রয়েছে। তাছাড়া মসুর উৎপাদনে কৃষকদের প্রধান যে সমস্যা গোড়াপঁচা রোগ বারি মসুর-৮ এই রোগ প্রতিরোধী।
বক্তারা আরও বলেন, GAIN-এর পক্ষ হতে ঝিনাইদহ জেলায় বারি মসুর-৮ এর ৫ টি প্রদর্শনী স্থাপনসহ ৮৫ জন কৃষককে বীজ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ঝিনাইদহে এ বছর ৭ হাজার ৭ শত ৫৫ হেক্টর জমিতে মসুর আবাদ হয়েছে।

