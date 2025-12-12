টাকা চুরি নিয়ে কথাকাটি এবং ক্ষোভের জেরে মা আর মেয়েকে হত্যা করে গৃহকর্মী আয়েশা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রি‌পোর্টার: রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আলোচিত এই জোড়া খুনে গ্রেফতার গৃহকর্মী আয়েশাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। এর আগেও চুরির রেকর্ড রয়েছে আয়েশার

মোহাম্মদপুরে মা ও মেয়েকে হত্যার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ঝালকাঠির নলছিটি থেকে গৃহকর্মী আয়েশা ও তার স্বামী রাব্বীকে গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

এই বছরের জুলাই মাসে ৮ হাজার টাকা ও স্বর্ণের আংটি চুরির ঘটনায় আয়েশার নামে অভিযোগ করা হয়েছিলো। সেই চুরির ঘটনায় পাওয়া একটি নাম্বারের সূত্র ধরে সাভার, বরিশালে অভিযান চালিয়ে তাকে ধরতে ব্যর্থ হয় পুলিশ। পরে, ঝালকাঠিতে তার দাদা শ্বশুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় আয়েশা ও তার স্বামীকে।

ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায়, হত্যার আগের দিন আয়েশা ওই বাসা থেকে ২ হাজার টাকা চুরি করে। এই ঘটনার জন্য তাকে পুলিশে দিতে চেয়েছিলো নিহত গৃহকর্মী লায়লা আফরোজ। খুনের পর আয়েশা ল্যাপটপ ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে পালিয়ে যায়।

