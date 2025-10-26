ডিঙ্গেদাহ বাজারে ধানের শীষে ভোট চাইলেন মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস: তারুণ্যের প্রথম ভোট হোক ধান

ডিঙ্গেদাহ প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদাহ বাজারে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইলেন জাতীয়তাবাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস (মিলি)। “তারুণ্যের প্রথম ভোট ধানের শীষে হোক” এই স্লোগানকে সামনে রেখে তিনি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সরকারের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
ভোট প্রার্থনার সময় মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার বিকল্প নেই। তিনি তরুণ প্রজন্মকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় ও জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মোঃ মমিনুল ইসলাম মুকুল বিশ্বাস, সাবেক যুব বিষয়ক সম্পাদক, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি
চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, আলহাজ্ব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম বাবলু,
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুল খালেক,
চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি সাবেক আরঙ্গজেব বেলটু,
চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদল সহ-সভাপতি ইনতেয়ার হোসেন ইরন, মহিলা নেত্রী সেলিনা বেগম, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন,
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা শাহিন, আশরাফুল, মোহাম্মদ নিজাম, মিজানুর, জাহিদ হাসান কালু, লিখন, মালেক, আবু বক্কর (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতির বিষয় সম্পাদক পৌর ২নং নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি), যুবদল নেতা মফিজুল ইসলাম, সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি বিপ্লব, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ আমজাদ হোসেন ও সাবেক সেক্রেটারি মোহাম্মদ ঝন্টু, আলমডাঙ্গা ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সেক্রেটারি আসাদুল হক, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার (আলমডাঙ্গা থানা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি), হারদি ইউনিয়ন বিএনপির রফিক মেম্বার, জামজামী ইউনিয়ন পরিষদ এর আরিফুল ইসলাম মেম্বার, আব্দুল ওহাব, রাজু খান, তপন আলী, মিজানুর রহমান, শামসুল হক এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতাকর্মীবৃন্দ।
ভোট প্রার্থনা শেষে নেতারা ভিমরুল্লাহ ১ নম্বর ওয়ার্ড চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.