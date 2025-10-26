ঢাকা গুলশানের আজিজুর ভারত যাওয়ার প‌থে দর্শনায় গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিসঃ দেশ ছে‌ড়ে ভারতে যাওয়ার প‌থে দর্শনা জয়নগর ইমি‌গ্রেশন পু‌লি‌শের হা‌তে গ্রেফতার হ‌য়ে‌ছেন ঢাকার গুলশা‌নের আজিজুর রহমান। রোববার দুপু‌রে দর্শনা ইমি‌গ্রেশন পু‌লিশ গ্রেফতার ক‌রে আজিজুর‌কে। ইমি‌গ্রেশন পু‌লিশ জা‌নি‌য়ে‌ছে, আজিজুরের বিরুদ্ধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা সহ বি‌ভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেফতারকৃত আজিজুর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার কুতুবপুর এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে। তা‌কে দর্শনা থানা পু‌লি‌শে সোপর্দ করা হ‌য়ে‌ছে।

