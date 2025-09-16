‘তরুণদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নত মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে’

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আয়োজিত হয়েছে ‘ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ অনুষ্ঠান। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ অনুষ্ঠানে তরুণ সমাজের মেধা, শক্তি এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, তরুণরা সক্রিয় থাকলে দেশের কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকতে পারে না। তোমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ একটি উন্নত, মানবিক এবং উদ্ভাবনী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।
‘ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজ আমরা তরুণদের উদ্যম, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বগুণকে উদযাপন করছি।
এ সময় তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আয়োজনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত তরুণদের অভিনন্দন জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যখন একটি দেশের যুবসমাজ সক্রিয়, উদ্যমী এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান থাকে, তখন কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারে না। আমাদের তরুণরা আজ শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
তিনি আরও বলেন, চলমান নতুন চ্যালেঞ্জ যেমন জনস্বাস্থ্যের সংকট, শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ বা পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবিলায় হতাশ না হয়ে তরুণদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবা কেবল আর্তমানবতার কল্যাণেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি আত্ম-উন্নয়ন, চরিত্র গঠন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের এক আদর্শ মাধ্যম।
প্রধান উপদেষ্টা যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা শুধু স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই থেমে না থেকে সমাজের নীতি নির্ধারক, উদ্ভাবক এবং পরিবর্তনের স্থপতি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরুক।
তিনি বলেন, আজকের এই পুরস্কার কেবল স্বীকৃতি নয়, এটি তোমাদের জন্য একটি উদাত্ত আহ্বান। সমাজের কল্যাণে নতুন ধারণা ও উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করো। প্রতিটি ছোট প্রচেষ্টাই দেশের জন্য বড় অর্জনের পথ তৈরি করবে।
তিনি শেষে বলেন, তরুণরা সক্রিয় থাকলে দেশের কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকতে পারে না। তোমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ একটি উন্নত, মানবিক এবং উদ্ভাবনী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.