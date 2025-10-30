তারেক রহমানের ভার্চুয়াল সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা ফিরে আসায় শরীফুজ্জামান শরীফকে নেতাকর্মীদের উষ্ণ সংবর্ধনা

তারেক রহমানের ভার্চুয়াল সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা ফিরে আসায় শরীফুজ্জামান শরীফকে নেতাকর্মীদের উষ্ণ সংবর্ধনা
স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের সাথে ভার্চুয়াল মিটিং শেষে নিজ জেলা চুয়াডাঙ্গায় ফিরে আসায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: শরীফুজ্জামান শরীফকে নেতাকর্মীরা উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।
আজ ২৯ অক্টোবর বুধবার বেলা পৌনে তিনটার সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বরে (বড় বাজার চৌরাস্তার মোড়) পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা পৌর ও সদর উপজেলার বিএনপি, অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তাকে স্বাগত জানান।
নেতাকর্মীরা চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: শরীফুজ্জামান শরীফকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে চৌরাস্তার মোড় থেকে এক আনন্দ মিছিল সহকারে তার নিজ বাসভবনে পৌঁছে দেন। এই সময় চারদিকে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মো: শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন”আগামী দিনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের প্রতীককে জয় করব। সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আশা করি দল যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বিএনপিকে রাজনীতির চুয়াডাঙ্গায় হাল ধরেছিল, নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছে, তাদের মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেবে এবং দল বিবেচনা করবে।”
তিনি আগামী দিনে দলের জন্য একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান এবং ধানের শীষের প্রতীককে বিজয়ী করতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গায় পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাফিতুল্লাহ মহলদার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান লিপটন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক পল্টু, সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল মালিক সুজন, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খান,জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি তৌফিকুজ্জামান তৌফিক, জেলা যুবদলের যুগ্ন সম্পাদক ও স্বর্নশিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন এর সাধারন সম্পাদক আমের হুছাইন আমির, জেলা যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ,সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, যুগ্ম সম্পাদক নাইম আহমদ,জেলা ওলামা দলের সদস্য সচিব হাফেজ মওলানা মাহাবুল হক, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মতিউর রহমান মিশর, সদস্য সচিব মহলদার ইমরান রিন্টু, যুগ্ম আহবায়ক রায়হানুল কাজল, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক মাজেদুল আলম মেহেদী, সদস্য সচিব কৌশিক আহমেদ রানা, সদর উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি শরীফুজ্জামান সুমন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ও সদর উপজেলার সকল ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ অংগসঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
