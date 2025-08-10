তুচ্ছ ঘটনায় কালীগঞ্জে একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। আহতদের প্রথমে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করা হলেও তাদের অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কালীগঞ্জ উপজেলার উপজেলার তিলে চাঁদপুর গ্রামের। আহতরা হলেন হালিমা খাতুন (৪৫), তার স্বামী মশিউর রহমান (৫৫) ও তাদের একমাত্র মেয়ে অনার্সের শিক্ষার্থী মুক্তা খাতুন (২৬)। তারা বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আহত মুক্তা খাতুন জানান, আমরা নতুন পাকা ঘর নির্মাণ করছি। এজন্য ট্রলিযোগে ইট আনা হচ্ছে। আমার চাচা ওলিয়ার রহমান তার বাড়ির পাশে রাস্তা দিয়ে ইট আনতে বাধা দেন। এ নিয়ে চাচার সাথে আমার বাবার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে চাচা ওলিয়ার রহমান ঘর থেকে রামদা বের আমাদের ওপর চড়াও হয়। আমি মা ও বাবাকে আমাদের ঘরে এনে রাখি। এ সময় চাচা ওলিয়ার রহমান, চাচি নূর জাহান বেগম, তার মেয়ে আনিকা খাতুন, জামাই জাহিদ, ফুফুাতো ভাই আশাদুল, তার স্ত্রী ছালিমা খাতুন, ছেলে লিখন আমাদের বাড়িতে এসে চড়াও হয়। এ সময় চাচা ওলিয়ার রহমান আমার মা হালিমাকে কুপিয়ে জখম করে। এছাড়াও অন্যরা আমার ও বাবাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেন। প্রতিবেশীরা আমাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বর্তমানে আমরা এখানেই আছি। আমার মায়ের অবস্থা বেশি ভালো না। তাকে কুপিয়ে রক্ত্যক্ত জখম করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ করেছেন কী না; এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুক্তা খাতুন জানান, আমরা থানায় গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা বেশি গুরুতর হওয়ায় ওসি বলেছেন আগে চিকিৎসা হয়ে আসেন। তারপর মামলা নিবো।

