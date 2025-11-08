দর্শনায় ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস: ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস দর্শনায় যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠন। গতকাল শুক্রবার সকালে দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন হাবিবুর রহমান বুলেট সহ নেতৃবৃন্দ। বিকালে দর্শনা কেরুজ বাজার মাঠে যুবদল ও ছাত্রদলের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে দর্শনা পৌর বিএনপির আয়োজন করা হয় আলোচনাসভা। পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও পাড়া-মহল্লা থেকে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মিরা খন্ডখন্ড মিছিল সহকারে সভাস্থরে সমবেত হয়। দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেটের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন, জেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর তরফদার সাবু। বিশেষ অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য সংবাদিক শরীফ উদ্দীন, লুতফর রহমান, জেলা শ্রমিকদলের যুগ্নসম্পাদক হারুন অর রশিদ, সাঈদ আহমেদ ফারুক, দর্শনা পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন, কৃষকদল নেতা ফারুক, হাতেম আলী, বিএনপি নেতা আজিজুল হক, নান্নু খান, নিজাম উদ্দিন, আবু সাঈদ, আমজাদ আলী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মোমিনুল ইসলাম।।
এ ছাড়া সন্ধ্যায় দর্শনা শ্যামপুরে ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, ইসমাইল হোসেন, জুলফিকার হায়দার জুলু, পিয়ার আলী, শাহীন, হাসান, হোসাইন, মহিলাদলের নেত্রী শাপলা খাতুন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, মোশেদুর রহমান লিংকন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্মআহ্বায়ক সাইদুর রহমান, আল মুকিত, সাব্বির রহমান, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, নাসির লটু, বাবর আলী, জাহিরুল, সাহাব, শোভন, আনোয়ার, সুজন, নাইমুর রহমান সবুজ, আব্দুল মমিন, আকাশ খান, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা প্রমুখ।।
এ দিকে একই সময় দর্শনা রেল ইয়ার্ডে বিএনপির অস্থায়ী কার্যাললয়ে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড, পাড়া-মহল্লার বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মিরা মিছিল সহকারে সমবেত হয় সন্ধ্যায়। দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন, বিএনপি নেতা মাও ওমর আলী, মৎস্যজীবি দলের নেতা নজির উদ্দিন, দর্শনা রেলওয়ে শ্রমিক দলের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, জেলা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, দর্শনা রেলবাজার ব্যবসায়ী নেতা সেলিম মেহমুদ লিটন, দর্শনা পৌর যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, পুরাতন বাজার ব্যবসায়ী নেতা শাহীন আলম, যুবদলনেতা জিয়াউল হক শাহীন, সাইদুর রহমান, আশরাফুল আলম, নুর গনি, খন্দকার শাকিল, রাসেল আহমেদ, তোফাজ্জেল হোসেন, শের আলী, সাদ্দাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

