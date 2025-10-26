দর্শনায় মান‌বিক কাজ কর‌ছেন বিএন‌পি নেতা ম‌শিউর

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিসঃ বাংলা‌দেশ জাতীয়তাবা‌দি দল বিএন‌পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তা‌রেক রহমা‌নের ৩১ দফা দাবী বাস্তবায়‌নে লিফ‌লেট বিতরণ সহ ধা‌নের শী‌ষের প‌ক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রে‌খেছেন দর্শনা পৌর বিএন‌পির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব ম‌শিউর রহমান। পাশাপা‌শি অসুস্থ দলীয় নেতাক‌র্মি‌দের পা‌শে দা‌ড়ি‌য়ে চি‌কিৎসা সহ সা‌র্বিক সহ‌যোগীতার হাতও বাড়া‌চ্ছেন তি‌নি। গতকাল রোববার বেলা ১১ টার দি‌কে দর্শনা মেমনগ‌রের বিএন‌পির অসুস্থ ক‌র্মি ম‌নিরুজ্জামান রুনু ও নদীর ধারপাড়ার বকুল‌কে দেখ‌তে যান তা‌দের বা‌ড়ি। বকুল সম্প্র‌তি গাছ থে‌কে প‌ড়ে মারাত্নক অসুস্থতায় ভুগ‌ছেন। রুনু ও বকুলের পা‌শি দা‌ড়ি‌য়ে যেমন সাহস জু‌গি‌য়ে‌ছেন, তেম‌নি চি‌কিৎসার জন্য সহ‌যোগীতাও ক‌রে‌ছেন ম‌শিউর রহমান। এ সময় সা‌থে ছি‌লেন, ছাত্রদলনেতা আব্দুর রহিম মুন্না, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক মুকিত হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক শাহেদ ইসলাম সুজন, কুষকদল নেতা ইসরাফিল হোসেন ও যুবদল নেতা রকি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

ঢাকা গুলশানের আজিজুর ভারত যাওয়ার প‌থে দর্শনায় গ্রেফতার

অন্যান্য

মেছো বিড়াল সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ এন্ড নেচার ইনিশিয়েটিভ…

অন্যান্য

ডিঙ্গেদাহ বাজারে ধানের শীষে ভোট চাইলেন মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস: তারুণ্যের প্রথম ভোট হোক…

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত: জনবান্ধব পুলিশিং…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More