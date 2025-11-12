দর্শনায় যুবদলের পক্ষ থেকে দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস: ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন উপলক্ষে দর্শনা পৌর যুবদলের পক্ষ থেকে দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্তর, রেল বাজার ও পুরাতন বাজার এলাকায় দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, যুগ্নআহ্বায়ক অপু সুলতান, যুবদলনেতা রফিকুল হাসান ব্রাইট, তহিরুল ইসলাম, শরীফ, শাহীন, ইস্রাফিল, নাজমুল, আশিক, সজিব, সোহেল, আকাশ খান, মাসুম, মোহন, শফি, ইকলাস, মোমিন, ডাবলু প্রমুখ।।

