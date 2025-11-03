দর্শনায় র‍্যাবের অভিযান, ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বিশেষ প্রতিবেদক:চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় র‍্যাব-১২ এর একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলা এ অভিযানে মিজানের চায়ের দোকান থেকে ৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মিজানের ছেলে সুমন (২৫) কে আটক করা হয়।

আটক সুমন দর্শনা পৌরসভা মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

অভিযানটি পরিচালনা করেন র‍্যাব-১২ এর ক্যাপ্টেন ওয়াহেদ,র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, মাদকবিরোধী চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালিত হয়। আটক সুমনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

