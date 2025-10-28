দর্শনায় সরকারি রাস্তা দখল, নারীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে মানববন্ধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস:চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পুরাতনবাজার দোয়েল চত্বরে সরকারি রাস্তা দখল, বাড়িতে প্রবেশে বাধা, গাছ কেটে জমি দখলের চেষ্টা, নারীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য ও দর্শনাবাসীর আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

অভিযোগে জানা যায়, স্থানীয় সেলিম কসাই, নাসির কসাই, ফারুক কসাই, তারেক কসাই, আরিফ কসাই ও তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা দখল ও ভুক্তভোগীদের হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে নাসির গংয়ের লোকজন ভুক্তভোগী পরিবারের নারীদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সরকারি রাস্তা দখল করে তারা আমাদের বাড়িতে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। গাছ কেটে জমি দখলের চেষ্টা করছে। প্রতিবাদ করায় আমাদের নারীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে নাসির কসাই বলেন, আমাদের পরিবারের কেউ তাদের মারধর করেনি, বরং তারাই আমাদের ওপর হামলা করেছে।

