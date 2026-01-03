দর্শনা অফিসঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্নার মাগফেরাত কামনা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে দর্শনা খাদ্য গোডাউনের পাশে যুবদল ও ছাত্রদলের আয়োজন এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,
জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম বিদ্যুৎ,
যুবদল নেতা আকাশ খান, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক
হাসিবুল হাসান শান্ত,
কলেজ ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদক হুসাইন মোহাম্মদ, কামরুজ্জামান শাহীন, দর্শনা থানা মৎস্যজীবি দলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন, যুবদলনেতা শরীফ,
রাহাত, জসিম, ডলার, মামুন, জনি, জুয়েল, প্রকাশ, রিপন, শাহ আলী প্রমুখ।
