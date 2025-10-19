দর্শনায় ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ ও মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা

বিশেষ প্রতিনিধি:চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে দর্শনা পৌর এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৩১ দফা বাস্তবায়ন ও কেন্দ্রীয় বিএনপির ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা জনগণের মাঝে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য রেজাউল ইসলাম, নাসির উদ্দিন খেদু, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আল মুকিত ও সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, রাজু আহমেদ, সাইফ, আব্দুল হাই, আল আমিন, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন এবং জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই প্রচারণা অব্যাহত থাকবে। তারা বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির বিকল্প নেই।
পরে দর্শনা মেমনগর মোড়ে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন। তারা বাজার ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে সমর্থন চেয়ে প্রচার চালান।
নেতাকর্মীরা আরও জানান, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু জনগণের নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন। তাই জনগণ তার পক্ষে একতাবদ্ধ হয়ে আগামীর নির্বাচনে বিএনপিকে জয়ী করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
