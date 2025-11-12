দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে দুঃসাহসিক চুরি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস: দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা ফাঁকা বাড়ি পেয়ে প্রধান ফটকের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা, সোনা ও রূপার গহনাগাটি সহ মালামাল নিয়ে পালিয়েছে। গত পরশু সোমবার দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বাগানপাড়ার আলাউল হোসেন পিরুর ছেলে সোহাগ হোসেনের বাড়িতে এ চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সোহাগের এক নিকক আতিœয় মারা যান দামুড়হুদার হোগলডাঙ্গায়। সোহাগ ছাড়া বাড়ির সকলে ওই মরা বাড়িতে যান। এ দিকে দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতি নির্বাচনে সোহাগ হোসেন দপ্তর সম্পাদক পদপ্রার্থী। নির্বাচন ঘনিয়ে আশায় সে রাত ১১ টা পর্যন্ত বাজারের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যাস্ত থেকে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরেই মাথায় হাত সোহাগের। সোহাগ জানান, বাড়ির মূল ফটকের তালার ভেঙ্গে চোরের ঘরে প্রবেশ করে। টেবিলের ড্রয়ার ভেঙ্গে নিয়েছে নগদ সাড়ে ৩৩ হাজার টাকা। তার স্ত্রী ও ২ কন্যার সোনা ও রুপার গহনাগাটি সহ বিভিন্ন মালামাল। এ ঘটনায় খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে গ্রেফতার হয়নি অভিযুক্ত কোন চোর।।

