দর্শনা অফিস:আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। শুরু থেকেই ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা করছেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান। বিএনপি, মহিলা দল, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মি এবং সমর্থকদের সাথে নিয়ে বাবু খানকে নির্বাচিত করতে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনা করেছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে প্রচারনাকালে সাথে ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম মোল্লা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা পিয়ার আলী, ফরমান আলী, শাহীন, হাসান, হোসাইন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সরোয়ার হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, মোশেদুর রহমান লিংকন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্মআহ্বায়ক সাইদুর রহমান, আল মুকিত, সাব্বির রহমান, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, নাসির লটু, বাবর আলী, জাহিরুল, সাহাব, শোভন, আনোয়ার, সুজন, নাইমুর রহমান সবুজ, আব্দুল মমিন, আব্দুর রশিদ, আকাশ খান, ফাহিম, কৃষকদলনেতা আনোয়ার হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, মহিলাদলের নেতৃ সান্তনা ইয়াসমি, রিজিয়া বেগম
খাদিজা খাতুন, রোজী বেগম, ছাদেজা বেগম
ফাহিম, হাজিরা বেগম প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.