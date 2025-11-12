দর্শনা পুরাতন বাজার সমাজ কল্যান সংঘের উদ্দোগে গলি রাস্তাগুলোতে সোলার লাইট স্থাপন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস: দর্শনা পুরাতন বাজার সমাজ কল্যান সংঘের আয়োজনে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এবার পুরাতন বাজার মহল্লার ১০টি গলি রাস্তায় সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে লাইট জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংঘের সভাপতি, দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক এসএম ওয়াজেদুল ইসলাম শাহ টুটুল, অপু সুলতান, মাহমুদ হাসান রনি, রাশেদ মল্লিক, তানভির হাসান অনিক, আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিন্টু শাহ, আব্দুল হামিদ, বকুল শাহ, মঙ্গল শান্তারা, জরি উদ্দিন স্বপন, ওয়াহেদুল কবীর সবুজ, নাজমুল হোসেন, ইস্রাফিল হোসেন প্রমুখ।

