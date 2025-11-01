দর্শনা পৌর এলাকায় মহিলা দলের নেতৃত্বে ভোট প্রার্থনা

বিশেষ প্রতিবেদক:চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল। পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সদস্য মশিউর রহমানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মহিলা দলের নেতৃবৃন্দরা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ব্যাপক গণসংযোগ ও ভোট প্রার্থনা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
গতকাল ৩১ অক্টোবর (শুক্রবার) সন্ধ্যার পর থেকে দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দলীয় নেতাকর্মীরা দলে দলে প্রচারণায় অংশ নেন। এ সময় তারা ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটারদের কাছে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন এবং বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপি’র অঙ্গীকার তুলে ধরেন।
নেত্রীবৃন্দ বলেন, দেশে আজ মানুষের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মহিলা দলের নেত্রী শান্তনা ইসলাম, রোজি খাতুন, শিউলি বেগম, আসমা খাতুন সহ ওয়ার্ড পর্যায়ের অসংখ্য নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীরা।
