দর্শনা রেলবাজারে কেরুজ লিফলেট বিতরন ও ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা করলেন মশিউর রহমান

দর্শনা অফিস: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা করছেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান। দলীয় নেতাকর্মিদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন সংবলিত লিফলেট ও ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনা অব্যাহত রেখেছেন তিনি।তারুণ্যে প্রথম ভোট, ধানের শীষের পক্ষে হোক এ শ্লোগান সামনে রেখে গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা রেলবাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ ও নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়েছে। এ সময় সাথে ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম মোল্লা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা পিয়ার আলী, শাহীন, হাসান, হোসাইন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সরোয়ার হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, মোশেদুর রহমান লিংকন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্মআহ্বায়ক সাইদুর রহমান, আল মুকিত, সাব্বির রহমান, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, নাসির লটু, বাবর আলী, জাহিরুল, সাহাব, শোভন, আনোয়ার, সুজন, নাইমুর রহমান সবুজ, আব্দুল মমিন, আব্দুর রশিদ, আকাশ খান, কৃষকদলনেতা আনোয়ার হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা প্রমুখ।
পূর্ববর্তী পোস্ট
পরবর্তী পোস্ট
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.