দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অঙ্গীকার কমিশনের
বিশেষ প্রতিনিধি:দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর মোঃ আজিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তফসিলটি পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজারের ব্যবসায়ী, সম্ভাব্য প্রার্থী, ভোটার ও স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। নির্বাচন কমিশনার মোঃ জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ মুমিনুল ইসলাম, এফ. এ. আলমগীর, মোঃ ইকবাল হোসেন, হাজি হাফিজুর রহমান, মোঃ ফারুক হোসেন ও মোঃ মনির হোসেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর মোঃ আজিজুর রহমান বলেন, “স্বচ্ছতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রেখে এই নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।”
বক্তারা জানান, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের দিকনির্দেশনা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই আগামী রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাজারজুড়ে নির্বাচনী আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা।
উল্লেখ্য, আগামী ১৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে দর্শনা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
