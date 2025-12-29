দামুড়হুদায় রাতে কম্বল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গেলেন ইউএনও উবাইদুর রহমান সাহেল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দামুড়হুদা প্রতিনিধিঃ সূর্যের দেখা মেলেনি সারাদিন। তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন, ছিন্নমূল মানুষসহ প্রাণীকুল। একটু গরমের কাপড়ের জন্যই যেন ছিন্নমূল মানুষের শীতকাল। শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ওদের নেই বললেই চলে। পুরোনো কাঁথা-কম্বল গায়ে জড়িয়ে কাজকর্ম করে থাকে এরা। তীব্র শীতে কাতর অসহায় মানুষগুলোর পুরোনাে কাপড় জড়িয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা অব্যাহত। রাতেই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ছিন্নমূল মানুষগুলোর খোঁজে কম্বল হাতে ছুটলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো উবাইদুর রহমান সাহেল। গত কয়েক দিনের তীব্র শীতে অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি কম্বল পৌঁছে দিচ্ছেন এই কর্মকর্তা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো উবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, হাঁড় কাঁপানো শীতে জনজীবনে বির্পযয় নেমে এসেছে। বিশেষ করে ছিন্নমুল মানুষগুলো খুবই দুরবস্থায় রয়েছে। তাদের কে খুঁজে খুঁজে সরকারি কম্বল পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।
সরকারি উপহারের কম্বল পেয়ে এসব ছিন্নমূল মানুষগুলোর মুখে হাঁসির ঝলক। সরকারের পাশাপাশি সমাজের বৃত্তবানদেরকেও এসব মানুষগুলোর শীত নিবারনে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করছি।।।

