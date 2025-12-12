দামুড়হুদা বাজারে সি‌সি ক‌্যা‌মেরা স্থাপন

বি‌শেষ প্রতি‌নি‌ধি: দামুড়হুদা বাজার ব‌ণিক স‌মি‌তির উদ্যোগে বাজা‌রের বি‌ভিন্ন স্থা‌নে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপন করা হ‌য়ে‌ছে।

গতকাল বৃহস্প‌তিবার দুপু‌রে মা‌লিথা মা‌র্কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের শু‌ভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপ‌জেলা নির্বাহী অ‌ফিসার উবায়দুর রহমান সা‌হেল।

দামুড়হুদা বাজার ব‌ণিক স‌মি‌তির সভাপতি জা‌হিদুল ইসলা‌মের সভাপতি‌ত্বে এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছি‌লেন দামুড়হুদা মডেল থানার অ‌ফিসার ইনচার্জ মেসবাহ উদ্দীন, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু ও দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী প্রমুখ।

দামুড়হুদা বাজার ব‌ণিক স‌মি‌তির সাধারণ সম্পাদক শাহাজালাল বাবু জানান, বাজারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বমোট ১৮টি হাই রেজুলেশন সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ক্যামেরাগুলো মা‌লিথা মা‌র্কেটের দ্বিতীয় তলার ব‌ণিক স‌মি‌তির কার্যালয় থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারী করা হ‌চ্ছে। চু‌রি, ছিনতাই নিয়ন্ত্রণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় এ ক্যামেরাগুলো ২৪ ঘণ্টা প্রহরী হিসেবে কাজ করবে।

দামুড়হুদা বাজার ব‌ণিক স‌মি‌তির সভাপ‌তি জা‌হিদুল ইসলাম জানান, জনসেবাই আমা‌দের মূল লক্ষ্য। সে হি‌সে‌বে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যাশা অনেক, দেখা যাক কতো দূর এগোতে পারি। ত‌বে আমরা এর সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই। যাতে জনগন এখান থেকে সেবা পায় এবং জনভোগান্তি লাঘব হয়।

এ দিকে বাজা‌রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের এ উদ্যোগকে ব‌্যবসায়ীরা স্বাগত জানি‌য়ে‌ছেন। আবার অ‌নে‌কে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও তদার‌‌কি নি‌য়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন!

