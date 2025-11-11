দৈনিক মাথাভাঙ্গার মাল্টিমিডিয়া চিফ শেখ রাকিবের ২১তম জন্মদিন উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার:দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার মাল্টিমিডিয়া বিভাগের দায়িত্বে কর্মরত সাংবাদিক শেখ রাকিবের ২১তম জন্মদিন সোমবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা একাডেমী মোড়ে এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন শিপ্লব, দৈনিক মানবকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল্লাহ হক, শিমুল রেজা, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি পিয়াস হুসাইন, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের ইয়াছিন, জুবায়ের, শোভন, পৌর কলেজ ছাত্রদলের নেতা রিয়াদ, হাসিব, সান, রবিন, হ্রদয়, রিফাত, আরাফাত আশিক। এছাড়াও খাদিমপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের তামিম, তাজু, নাজমুল, ফাহিম এবং ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদ হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
শেখ রাকিব চুয়াডাঙ্গা জেলার পলাশপাড়ার এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানিক শেখ ও মোছা. নাজমা খাতুনের কনিষ্ঠ পুত্র এবং দুই ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।
দীর্ঘদিন ধরে পেশাগত নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও সৎ সাংবাদিকতার জন্য শেখ রাকিব সহকর্মী ও পাঠকমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত। তাঁর দায়িত্বশীল ভূমিকা দৈনিক মাথাভাঙ্গা পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
সাংবাদিক শেখ রাকিবের জন্মদিনে মাথাভাঙ্গা পরিবারসহ চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় সাংবাদিক সমাজ ও বিভিন্ন স্তরের শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত থেকে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান।
