নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার:প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হয়েও বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা নাগরিক কমিটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন-এর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কমিটির নেতৃবৃন্দ এ স্মারকলিপি তুলে দেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮৪ সালে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নাগরিকরা বহুদিন ধরে মৌলিক সেবা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। নিয়মিত কর পরিশোধ করেও শহরের দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও জনদুর্ভোগ নাগরিকদের মানসিক চাপে ফেলছে।
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিটি নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করে
শহীদ আবুল কাশেম, শহীদ আলাউল ইসলাম, শহীদ রবিউল ইসলাম, কোর্ট রোড থেকে জেলখানা সড়ক এবং ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড সড়কে আধুনিক ফুটপাত নির্মাণ।
সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করা। নর্দমা সংস্কার
শহরের ভাঙাচোরা নর্দমাগুলোর সংস্কার, পুনঃস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
সদর হাসপাতাল সড়কে পূর্বের ন্যায় একমুখী ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু করা।
সদর হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ
হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নতুন ভবনের দেয়ালে পানের পিক ছিটানো রোধ করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত
বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, কবরী রোড, বিভিন্ন সড়ক ও নর্দমা নির্মাণ, ভবন নকশা অনুমোদন এবং জন্মনিবন্ধন খাতে দুর্নীতির তদন্ত করে পত্রিকায় প্রকাশ।শ্বেতপত্র প্রকাশ
২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খাতে ১০ কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগের শ্বেতপত্র প্রকাশ।
গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি দখলমুক্ত
‘জ্ঞানের প্রদীপ’ আবুল হোসেন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার ও ঐতিহ্যবাহী টাউন হল দখলমুক্ত করে নির্বাচিত কমিটির কাছে হস্তান্তর।
নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম
শহর ও শহরতলিতে আধুনিক ডাস্টবিন স্থাপন, আগাছা পরিষ্কার, নর্দমা পরিষ্কার এবং বিধি মোতাবেক প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন পরিছন্ন কর্মী নিয়োগ।
আধুনিক ডিভাইডার নির্মাণ
বাঁশের ডিভাইডারের আদিম ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আধুনিক মানসম্মত ডিভাইডার স্থাপন।
নাগরিক কমিটি গঠন
সকল কমিটি ও উপকমিটিতে দলীয় বিবেচনা বাদ দিয়ে সচেতন নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি।
রেলগেট এলাকার সড়ক উন্নয়ন
ওভারপাস ব্রিজ নির্মাণকালীন দুই পাশের সড়ক সংস্কারে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

১ মাসের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। অন্যথায় সকল পৌরকর বন্ধসহ কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, “আমি যোগদানের পর থেকেই ওভারপাস, আবুল হোসেন সাধারণ গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গা নদী দখলমুক্তকরণ এবং শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। অচিরেই এসব সমস্যার সমাধান হবে।”

চুয়াডাঙ্গা জেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি তৌহিদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ সেলিম, সদস্য অ্যাডভোকেট কাইসার হোসেন জোয়ার্দার, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী, অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, শাফায়েতুল ইসলাম, লাভলু রহমান, শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দিক, কলম আলী, মো. আব্দুল্লাহ হকসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

