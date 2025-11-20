নাশকতা করলেই গুলির নির্দেশ দেওয়া নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:দুর্বৃত্তদের যারা ককটেল নিক্ষেপ, বাসে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের গুলি করার নির্দেশ আমার নয়, পুলিশ আইনেই বলা আছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার শেখ মোহাম্মদ সাজ্জাদ আলী। ঢাকাবাসীর জান ও মালের নিরাপত্তা দিতে আইন প্রয়োগ করবে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ কার্যালয়ে পাশে সাইবার সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এ কথা জানান তিনি।ডিএমপি কমিশনার বলেন, দুর্বৃত্তদের যারা ককটেল, বাসে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের গুলি করার নির্দেশ আমার নয়, পুলিশ আইনেই বলা আছে। ঢাকাবাসীর জান ও মালের নিরাপত্তা দিতে আইন প্রয়োগ করবে পুলিশ।

তিনি বলেন, থানার সামনে পুলিশ সদস্যকে ককটেল মেরে আহত করা হয়েছে। এতে তাদের মনোবল ভেঙে যাবে। এ জন্য পুলিশের মনোবল বাড়াতে সবার প্রতি সহযোগিতা চান ডিএমপি কমিশনার। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ডিবি পুলিশের ‘সাইবার সাপোর্ট সেন্টারের’ মাধ্যমে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে, এই টিম। তিনি বলেন, অনলাইনে কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার হলেই, ফেসবুক পেইজ এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন নগরবাসী।

এরআগে গত ১৬ নভেম্বর জানমালের ঝুঁকি তৈরি হয় এমনভাবে কেউ যদি গাড়িতে আগুন দিতে বা ককটেল নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়, তাহলে পুলিশকে গুলি চালাতে ডিএমপি কমিশনার নির্দেশ দেন বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়। ওয়্যারলেস বার্তার মাধ্যমে ওই নির্দেশনা জারি করা হয়।

ডিএমপি কমিশনার গণমাধ্যমকে তখন বলেন, হ্যাঁ, আমি এমন নির্দেশই দিয়েছি। কেউ যদি বাসে আগুন দেয় বা ককটেল ছোড়ে এবং পুলিশকে আক্রমণ করে, তাহলে তারা কি চুপচাপ বসে থাকবে?

এর আগে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কমিশনারও একই ধরনের নির্দেশনা দেন।

